"Trakya'da hayatın enerjisi" fotoğraf yarışması düzenlenecek

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından "Trakya'da hayatın enerjisi" fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) tarafından "Trakya'da hayatın enerjisi" fotoğraf yarışması düzenlenecek.

TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ikincisi düzenlenen yarışmanın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çekim yapan amatör ya da profesyonel fotoğraf sanatına ilgi duyan tüm yarışmacıları bir araya getirdiğini belirtti.

Yarışmaya başvuru için son tarihin 11 Ekim olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TREDAŞ, bu yıl ikinci kez düzenlediği fotoğraf yarışmasıyla Trakya'yı konu edinen eserleri değerlendirmeye alacak. TREDAŞ'ın amatör veya profesyonel fotoğrafçıların eserlerini toplumla paylaşmalarına aracılık ettiği yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenleniyor.

Yarışmacıların başvurularının kabulü için Edirne, Kırklareli ya da Tekirdağ'da çekilmiş bir fotoğrafla müracaat etmiş olmaları şartı aranıyor. Başvurular TFSF'nin www.tfsfonayliyarismalar.org internet sayfasından yapılabilecek. Katılımcılar, 11 Ekim Cuma günü saat 23.00'e kadar başvurularını gerçekleştirilebilecek. Jürinin 18 Ekim'de değerlendirmesini yapacağı yarışmanın sonuçları ise, 26 Ekim cuma günü açıklanacak."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!

AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yeni yetki

Son dakika! Bakan Akar ABD ile yapılan Suriye görüşmeleri hakkında konuştu: Birliklerimizin hazırlığı ve duruşu tamam