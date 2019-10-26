Son Dakika Haberleri: "Trakya'da Hayatın Enerjisi" fotoğraf yarışması
Son Dakika Güncel 'Trakya'da Hayatın Enerjisi' fotoğraf yarışması

"Trakya'da Hayatın Enerjisi" fotoğraf yarışması

39 dakika önce

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından düzenlenen "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş (TREDAŞ) tarafından düzenlenen "Trakya'da Hayatın Enerjisi" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Turhan Ülgüdür birinci, Caner Başer ikinci, Murat İbranoğlu ise üçüncü oldu.

Yarışmanın jüri üyeliklerini İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun Aral, Tekirdağ Fotoğraf Sanatı Derneği Başkan Yardımcısı Hilmi Baysal ve fotoğraf sanatçısı Turan Keskin yaptı.

Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.

Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım
Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün küstah mülteci raporuna tepki: İddiaları reddediyoruz Türkiye ve Rusya'nın 36 adet Su-35 avcı uçağı alımı konusunda anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren AP Milletvekili aşırı sağcı Angelo Ciocca cezalandırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 10:49:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Trakya'da Hayatın Enerjisi" fotoğraf yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]