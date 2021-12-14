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KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

14.12.2021 13:16

Trakya'da, Kovid-19 ikinci dozda aşılanma oranı Türkiye ortalaması üzerinde seyrediyor.

Trakya'da, Kovid-19 ikinci dozda aşılanma oranı Türkiye ortalaması üzerinde seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 ikinci doz aşılanma oranında Türkiye ortalaması yüzde 82,1 olarak belirlendi.

Verilere göre 18 yaş ve üstünde en az iki doz aşılanma oranında Trakya ortalaması 82,7.

Bölgede aşı randevusu alan vatandaşlar aşı merkezleri ile aile hekimliklerinde yoğunluk oluşturuyor.

Kırklareli Devlet Hastanesinde 3. doz aşısını olan Ali Güçlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, doz zamanı geldiğinde hemen aşısını olduğunu belirtti.

Aşının Kovid-19'a karşı büyük etki gösterdiğine inandığını ifade eden Güçlü, kendisini daha güvende hissettiğini dile getirdi.

Yeni varyantlar karşısında herkesi aşı olmaya davet eden Güçlü, "Ben üçüncü doz aşımı oldum. Eşimle birlikte geldik o da aşısını oldu. Kendimizi daha güvende tutmak için aşılarımızı oluyoruz. Yüzde yüz herkes aşısını olsun. Aşısını olmayanlarda problem varmış. Aşısını olanlar yakalansa bile ayakta atlatabiliyormuş." diye konuştu.

Birsen Güçlü de Sağlık Bakanlığının yayımladığı kriterlere göre aşılarını zamanında yaptırdığını kaydetti.

Hastalığın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini anlatan Güçlü, aşılar sayesinde hastalığın geçebileceğini ifade etti.

Recep Taşkın ise üçüncü doz Kovid-19 aşısını olduğunu anımsatarak, daha önceki aşılarda da hiçbir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Aşı olmak için çağrıda bulunan Taşkın, "Çok şükür aşımızı olduk. Bu hastalık bana da bulaşabilir ama aşı sayesinde ayakta atlatabilirim." dedi.

Trakya'daki diğer hastane ve aşı merkezlerinde de sırası gelen vatandaşlar aşılarını olmaya devam ediyor.

KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde
KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde

Sağlık Bakanlığı, Trakya Bölgesi, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Trakya'da ikinci doz Kovid-19 aşı oranı Türkiye ortalamasının üzerinde - Son Dakika
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