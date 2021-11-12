KIRKLARELİ - Trakya'da ilk ara tatil öncesi son kez ders zili çaldı - Son Dakika

Trakya'da 308 bin 297 öğrenci, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatili öncesi son derslerine girdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül'de yüz yüze ve tam zamanlı eğitime başlayan öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığınca 2019-2020 eğitim-öğretim yılında ilk kez hayata geçirilerek devam ettirilen uygulama kapsamındaki ara tatili pazartesi başlayacak.

Kırklareli'nde 52 bin 972, Edirne'de 54 bin 929, Tekirdağ'da da ise 200 bin 396 okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencisi ilk ara tatil öncesi son derslerini tamamladı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım Cuma günü sona erecek.

Kırklareli Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu'nda da öğrenciler ara tatil öncesi son derslerini işledi.

Öğrenciler saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okumasının ardından okuldan ayrıldı.

Öğrencilerden Rana Şimşek, AA muhabirine, tatilin başlayacak olmasına çok sevindiğini belirtti. Tatilde eğleneceğini ifade eden Şimşek, boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmek istediğini söyledi.

Çelebi Akbaş da uzun süren okul döneminden sonra okulların tatile girecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tatilini en güzel şekilde değerlendireceğini anlatan Akbaş, arkadaşlarına iyi tatiller diledi.

Edirne ve Tekirdağ'daki öğrenciler de ara tatilde dinleneceklerini ve derslerine çalışacaklarını ifade etti.