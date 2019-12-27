Trakya'da ilk kez Çorlu'da düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya'da ilk kez Çorlu'da düzenlendi - Son Dakika

Trakya'da ilk kez Çorlu'da düzenlendi

7 saat önce

Trakya'da ilk Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Eğitimi, Çorlu Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Trakya'da ilk kez Çorlu'da düzenlendi, System.String[]

Trakya'da ilk Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Eğitimi, Çorlu Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Eğitime katılanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.


İleri tıbbi teknolojik donanıma sahip, ciddi ekip iş birliğinin uygulanması gereken, hasta ve sağlık çalışan güvenliği için önemli, özel eğitim almış insan gücünün hizmet verdiği birimlerden olan ameliyathanelerde görev alacak hemşireler için eğitim programı düzenlendi.


Bu kapsamda Çorlu Devlet Hastanesi'nde bir ay süreyle devam eden Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı sonunda sertifikalarını almaya hak kazananlar için program düzenlendi.


Kursiyerlere katılım belgeleri Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bayram Zengin, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran, Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıza İçel ve Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağatay Onar tarafından Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle verildi. - TEKİRDAĞ

Devlet Hastanesi, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti

Son Dakika Haberleri
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi otomobilini dünyaya takdim etti" - Son Dakika
18:59 Ak parti bursa milletvekili alinur aktaş açıklamalarda bulundu - Son Dakika
18:59 Spor 84'üncü atatürk koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi - Son Dakika
18:59 Tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi - Son Dakika
18:56 İzmit'te nostaljik kartpostal kültürü yeniden canlanıyor - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:01:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da ilk kez Çorlu'da düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]