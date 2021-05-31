Trakya'da kademeli normalleşme kapsamında açılacak işletmeler hazırlıklara başladı - Son Dakika

Trakya'da, kademeli normalleşme kapsamında açılacak yeme-içme yerlerinde hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Kovid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı.

Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da iş yerlerini yarından itibaren açacak işletmelerde hazırlıklar başladı. Bu kapsamda temizlik çalışmaları yapıldı, masa ve sandalyeler uygun şekilde yerleştirildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, açıklanan kararların esnafı mutlu ettiğini söyledi.

Kurallara uyarak hizmet edeceklerini belirten Dinar, "Özlediğimiz bir haberdi. Yarından itibaren dükkanlarımızı açıyoruz. Hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bundan sonra kurallara uymaya devam edeceğiz. Bu illet hastalıktan kurtulacağız ve dükkanlarımızı hiç kapatmayacağız." dedi.

Kırklareli'nde kafe işletmecisi Samet Tınmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından işletmesini temizlemeye başladığını söyledi.

Kademeli normalleşme kapsamında belirli saatlerde de olsa müşteri kabul edebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tınmaz, yarın müşterilerini heyecanla bekleyeceğini vurguladı.

Tekirdağ'dan Efkan Kılıç da yeniden müşteri kabul edecekleri için sevindiklerini dile getirdi.

Kılıç, bütün hazırlıkları yaptıklarını ifade ederek, "Salgın tedbirleri kapsamında yarından itibaren müşterilerimizi almaya başlayacağız. İnşallah bütün esnaflar için güzel olacak. Esnaflar sevinçle bu haberi bekliyordu. Müşteri olmadan dükkanlarımızın tadı tuzu yoktu." diye konuştu.