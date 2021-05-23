Trakya'da kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler sürüyor - Son Dakika

Mehmet Ceyhan'a "Maskeyi ne zaman çıkarabiliriz?" diye soruldu! Verdiği yanıt çok netti

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmenin ilk hafta sonunda denetimler devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla kademeli normalleşmeye geçildi.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kademeli normalleşme sürecinde, Edirne'de polis ekipleri, işlek cadde ve kavşaklarda oluşturdukları denetim noktalarında sürücülerin ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kent genelinde Meriç ve Tunca Nehri kenarındaki mesire alanları kapalı tutuluyor.

Kırklareli'nde de Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları başta olmak üzere birçok noktada denetim yapılıyor.

Denetim noktalarında durdurulan araçlarda bulunanların izin belgeleri de kontrol ediliyor.

Tekirdağ'da polis ekipleri, Hükümet ve Cumhuriyet caddeleri ile sahil kesiminde denetim yapıyor.