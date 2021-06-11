KIRKLARELİ - Trakya'da kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı - Son Dakika

Trakya'da Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının aşılanmasına başlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları, randevularını alarak sağlık kuruluşlarına gitti. Çalışanlar, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan kafe işletmecisi Tayyar Akgül, AA muhabirine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının hemen ardından aşı olmak için randevu aldığını söyledi.

Aşılama çalışmalarının önemli olduğunu belirten Akgül, aşı olduğu için kendini daha güvende hissettiğini kaydetti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da sektör çalışanlarının aşılama grubuna dahil edilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aşılama sırası gelen sektör çalışanlarının randevularını alarak aşılarını olduğunu belirten Ilık, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Bu arada Edirne Valisi Ekrem Canalp'in belirttiği üzere nüfusa oranla aşılamada Türkiye'de en çok doz aşılamanın yapıldığı Edirne'de 265 bin 057 doz aşı uygulandı.

Kırklareli'nde 216 bin 68 doz, Tekirdağ'da da 448 bin 30 doz aşı uygulandı.