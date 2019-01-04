Trakya'da 'Kar' Etkili Olmaya Başladı (2)
44 dakika önce
KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİEdirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Edirne
'nin Keşan
ve Tekirdağ
'ın Malkara
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:54 Kaynak: DHA
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