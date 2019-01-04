Trakya'da 'Kar' Etkili Olmaya Başladı (2)
1 saat önce
KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİEdirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ Edirne
'nin Keşan
ve Tekirdağ
'ın Malkara
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:32 Kaynak: DHA
İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı
Kara Kış Marmara'yı Esir Aldı! İstanbul'da Ekipler Alarma Geçti, 4 İlde Okullar Tatil Edildi
Papağanını Çalan Hırsızlara Seslenen İşletmeci: Çaldıklarınız Sizin Olsun, Sadece Çapkın'ımı Getirin
İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu