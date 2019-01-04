Son Dakika Haberleri: Trakya'da 'Kar' Etkili Olmaya Başladı (2)

Trakya'da 'Kar' Etkili Olmaya Başladı (2)

1 saat önce

KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİEdirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Trakya'da 'Kar' Etkili Olmaya Başladı (2), System.String[]
KEŞAN VE MALKARA'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Edirne'nin Keşan ve Tekirdağ'ın Malkara ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

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