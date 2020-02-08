Trakya'da kar etkili oluyor - Son Dakika

TRAKYA'da dün gece başlayan kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de 2 gündür aralılarla yağan kar yüksek yerlerde kar 15 santimetreyi bulurken Tekirdağ ve Kırkareli'de kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü.

Trakya'da kar yağışı etkili oluyor. Edirne'de 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklığının eksi 6 derece ölçüldüğü, Edirne'nin Bulgaristan 'a sınır Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Köyde kar yağışı sevinçle karşılandı.

'75'LİK DEDENİN KAR SEVİNCİ'

Tarım kenti Edirne'de kurak geçen mevsimde kar yağması üreticiler tarafından büyük sevinçle karşılandı. Hamzabeyli köyünde buğday üreticisi 75 yaşındaki Osman Alaç, karı yaptığı kızakla kayarak kutladı. Alaç, torunları için yaptığı kızakla önce kendi kaydı daha sonra torunu Arda ve Arzu Dinç ile birlikte kendini kayarak karın keyfini çıkardı. Osman Alaç, "Kar yağışını çok bekledik. Bu yıl beklediğimiz kar geçte olsa yağdı. Yağan kar buğdaya çok iyi gelecek. Bende bu sevincimi torunlarıma kendi ellerimle yaptığı kızakla kayarak kutladık."dedi.

TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Tekirdağ'da gece yarısı başlayan kar yağışı, kent merkezinin yüksek kesimleri, Hayrabolu ve Malkara ile Çorlu ilçelerinde etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu kente kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Karayolları ve belediye ekipleri gece boyunca yollarda küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çorlu ilçesinde ise kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor. Polis ve jandarma ekipleri yollarda vatandaşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırklareli'de kar yağışı Demirköy, Lüleburgaz ilçeleri ile Bulgaristan'a sınır köylerde etkili oldu.