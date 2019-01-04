Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kar Etkisini Sürdürüyor

Trakya'da Kar Etkisini Sürdürüyor

1 saat önce

TRAKYA'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde de başladı.

Trakya'da Kar Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
TRAKYA'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Tekirdağ'ın Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçelerinde de başladı. Malkara'da okullar tatil edilirken, 5 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kırklareli'de ise  46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, Trakya'yı etkisi altına aldı. Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Tekirdağ kent merkezi ile Çorlu ve Marmara Ereğlisi'nde bugün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinin yüksek kesimleriyle Çorlu ilçesi kısa sürede beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfır derece olarak ölçüldüğü Çorlu'da, karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Malkara ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.  Saray, Şarköy, Hayrabolu, Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. 

Edirne'de ise Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile Lalapaşa ilçesi kar yağışı nedeniyle beyaz örtüye büründü. İlçede kar kalınlığı 5 santime ulaştı.

KIRKLARELİ'DE 46 KÖYÜN YOLU KAPANDI

Kırklareli'de kar nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı 15, Kofçaz ilçesinde 20 ve Demirköy ilçesinde ise 30 santime ulaştı. Karayolları 15'nci Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece kadar düşerken, kar yağışının devam edeceği belirtildi.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:22 Kaynak: DHA

Marmara Ereğlisi, Çorlu, Trakya Bölgesi, Kar, Güncel
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