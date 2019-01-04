Trakya'da Kar Etkisini Sürdürüyor

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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Papağanını Çalan Hırsızlara Seslenen İşletmeci: Çaldıklarınız Sizin Olsun, Sadece Çapkın'ımı Getirin