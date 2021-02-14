Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Trakya'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

14.02.2021 12:16

TRAKYA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, kar kalındığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

TRAKYA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, kar kalındığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Trakya, Meteoroloji'nin bildirdiği Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine girdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde tipi şeklinde artarak devam ederken, hava sıcaklığı düşmeye başladı. Edirne'de eksi 5, Tekirdağ'da eksi 2, Kırklareli'de eksi 4 dereceye kadar sıcaklıklar düştü. Kar kalınlığı Edirne kent merkezinde 10 santimetre, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde 7, Tekirdağ'da ise 15 santimetreyi buldu. Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçelerinde kar kalınlığı 15, Çorlu'da 10 santimetre olarak ölçüldü. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kalan Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise kar kalınlığının 7 santimemetreye ulaştığı gözlendi.

Tarihi camiiler ile köprü, yollar ile ormanların beyaza bürünmesinden dolayı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.

EKİPLER YOL ÇALIŞMASI YAPIYOR

Bölgenin yüksek kesimlerinde bulunan pek çok yerleşim yerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Uçkmakdere karayolu tedbir nedeniyle ulaşıma kapatılırken; Tekirdağ, Edirne ile Kırklareli'nde karayolları, belediye ve İl Özel İdare ekipleri yol küreme ile tuzlama çalışmalarında bulundu.

Meteoroloji'den bölgede, kar yağışının yarın da etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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