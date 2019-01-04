Trakya'da Kar Etkisini Sürdürüyor- Tekirdağ

Trakya
'da kar etkisini sürdürüyor
Trakya'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar yağışı, Tekirdağ
'ın Çorlu
ve Marmara Ereğlisi
ilçelerinde de başlarken, 5 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Kırklareli
'nde devam eden kar yağışı nedeniyle 46 köye ulaşım sağlanamıyor.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk yağışlı havanın etkisine giren Edirne
, Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar etkisini sürdürüyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının sıfır derece olduğu ilçesinde karayolları ve belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Kar
yağışının etkili olduğu Malkara
ilçesinin yanı sıra Saray
, Şarköy
, Hayrabolu
, Muratlı
ve Süleymanpaşa
ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Tekirdağ kent merkezinde kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri kısa sürede beyaza büründü. Bulgaristan
'a açılan Hamzabeyli
Sınır Kapısı, ve Lalapaşa
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı kısa süre 5 santime yükseldi.
KIRKLARELİ'NDE 46 KÖYÜN YOLU KAPANDI
Kırklareli'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Bulgaristan'a açılan Dereköy
Sınır Kapısı yolunda kar kalınlığı 15, Kofçaz
ilçesinde 20 ve Demirköy
ilçesinde ise kar kalınlığı 30 santime yükseldi. Yoğun kar nedeniyle Karayolları 15'nci Şube şefliğince bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece kadar düşerken, kar yağışının devam edeceği belirtildi.