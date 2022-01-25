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Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor - Son Dakika

Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor

25.01.2022 10:24

Trakya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen araç sürücüleri ve yolculardan bazıları, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ediliyor.

Trakya'da, yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyen araç sürücüleri ve yolculardan bazıları, Kredi ve Yurtlar Kurumunda (KYK) misafir ediliyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine Kırklareli'nde polis ve jandarma ekipleri İstanbul istikametindeki yollarda önlem aldı.

Ekipler 8 bölgede oluşturduğu denetim noktasında araçların İstanbul istikametine gitmelerine müsaade etmiyor.

Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat mevkisinde çok sayıda tır ile otomobil, dinlenme tesislerinde bekleyişlerini sürdürüyor.

58 vatandaş yurtlarda misafir ediliyor

Trakya'dan İstanbul'a geçiş yapamayan 17'si yabancı 58 kişi yurtlarda misafir ediliyor.

Yurtta misafir edilen Gönül Yeliz, AA muhabirine, geceyi öğrenci yurdunda geçirdiklerini söyledi.

Yolların açılmasını beklediklerini ifade eden Yeliz, "İkinci bir karar, emir geldiğinde inşallah yolumuza devam edip İstanbul'a gideceğiz. Sokakta kalmadık en azından. Sıcaktı kaldığımız yer de iyiydi, rahattık. Çocuklarımı özledim." diye konuştu.

Bulgaristan'dan Elazığ'a gitmeyi planlayan Sadin Üstünkaya ise kendilerine sıcak bir ortam sunan yetkililere teşekkür etti.

Bulgaristan vatandaşı İhsale Zabitali da Varna'dan İstanbul'a turistlik gezi için yola çıktıklarını ancak kar nedeniyle zorunlu mola verdiklerini ifade ederek, "Bizi buraya getirdiler. Allah razı olsun bizi kabul ettiler, misafir ettiler. Yurda yerleştirdiler. Çok beğendim burasını, sıcakta yattık." dedi.

Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor
Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor
Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor
Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor

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Trakya Bölgesi, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da kar nedeniyle mahsur kalan sürücüler yurtlarda misafir ediliyor - Son Dakika
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