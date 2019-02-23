Trakya'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı etkili olurken, şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçesinde etkili oldu, bazı evlerin çatıları uçtu.



Balkanlar üzerinden gelen kar, soğuk hava ve şiddetli fırtına Trakya'yı etkisi altına aldı. Kırklareli ve Tekirdağ'da hava sıcaklığı eksi 1, Edirne'de 1 dereceye düştü. Kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimleri Demirköy, Kofçaz ve Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kesimlerinde etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde



ÇATILAR UÇTU, EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL



Hafif kar yağışının bulunduğu Tekirdağ'da ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. deniz ulaşımı durdu. Tekirdağ Ceynak limanından, Avşa, Karabiga ve Marmara adalarına sefer yapan arabalı feribot seferleri durduruldu. Balıkçı tekneleri ise marinaya sığındı. Sahilde ise şiddetli fırtına nedeni ile büyük dalgalar oluştu.



Çorlu ilçesinde hızı zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Havalimanı'nda yapılması planan eğitim uçuşları iptal edildi. İlçede fırtına bazı yön levhaları ile çöp konteynerlerini devirdi. Marmara Ereğlisi ilçesinde ise fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.



Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ise fırtına bir binanın çatısını uçurdu. Kızılpınar Mahallesi'nde 6 katlı binanın uçan çatısı karşı apartmanının üçüncü katındaki Müslüm Özel'e ait dairenin penceresine isabet edip kırılmasına neden oldu. Çatı uçması nedeniyle ekipleri cadde üzerinde önlem alarak, trafiği durdurdu.



Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı ise 10 santime ulaştı. Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.



KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI



Edirne'de hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, rüzgar etkili oldu. Kent merkezinde hafif kar yağışı yaşanırken, Keşan ilçesinde ise kar etkili oldu. Keşan'da hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Keşan-Gelibolu karayolu Korudağ mevkiinde ise tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolun açık tutulması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Keşan'da Cumartesi günleri açılan halk pazarı ise yoğun kar yağışı nedeniyle kurulamadı.



MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ



Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Keşan'dan, Malkara yönüne giden ve içerisinde yolcu bulunmayan Ersin Mutlu yönetimindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, yolun ikinci kilometresinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Mutlu, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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ÇORLU



Devrilen tezgahlardan görüntü



Denize açılamayan balıkçı teknelerinden görüntü



Çorlu havaalanı tabelası



KEŞAN



Karda ilerleyen araçlar



Karda yürüyen yayalar



İlerlemekte güçlük çeken araçlar



Karla kaplı araçlar



Detaylar



ÇERKEZKÖY



Uçan çatıdan detaylar



Çatının hasar verdiği apartman



Yere düşen çatı parçaları



Alınan önlemler



Detaylar



EDİRNE



Soğuk ve fırtına



Soğuk havada caddede yürüyenler



Rüzgardan korunmaya çalışanlar



Hafif kar yağışı



Kentten detaylar



TEKİRDAĞ



Arabaların üzerindeki karlar



Denizde oluşan dalgalar



Limanda bekleyen feribotlar



Marinadaki balıkçı tekneleleri



Kar yağışı detaylar



Yürümekte zorlanan vatandaş



SARAY



Kar yağışı



İlçe merkezinden detaylar



Yolda kalan araçlar



Araçların başındakiler



Kar yağışı ve detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şaban KARDEŞ-Şenol AKSOY/EDİRNE,TEKİRDAĞ,-



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