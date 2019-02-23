Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor (3)

Trakya'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor (3)

58 dakika önce

TEKİRDAĞ KARAYOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYORYoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kar akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Trakya'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor (3), System.String[]
MALKARA-TEKİRDAĞ KARAYOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kar akşam saatlerinde etkisini artırdı. Malkara ile Tekirdağ arasındaki karayolunda bazı kamyon ve TIR'ların yoldan çıkıp kayması üzerine karayolu zaman zaman ulaşıma kapandı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı karayolunda, karayolları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarında bulunuyor. Yolda kalan araçları çekme çalışmaları da devam ederken, trafik polisleri kar lastiği ve zincir kontrolünde bulundu. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişlerine izin verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

Malkara, Tekirdağ, Kar, Güncel
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