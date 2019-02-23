Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor (4)

Trakya'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor (4)

4 dakika önce

AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KEŞAN'DA BEKLETİLİYORKuzey Ege'deki etkili fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinde aksamalar meydana geldi.

Trakya'da Kar ve Fırtına Etkili Oluyor (4), System.String[]
AĞIR TONAJLI ARAÇLAR KEŞAN'DA BEKLETİLİYOR

Kuzey Ege'deki etkili fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinde aksamalar meydana geldi. Seferlerdeki aksama nedeniyle Edirne'den, Çanakkale'ye geçecek TIR ve kamyonların Gelibolu, Kilitbahir ve Eceabat'ta kuyruklar oluşturmaması için bu yöne giden ağır tonajlı araçlar Keşan'da durduruldu. Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, uyarıda bulundukları ağır tonajlı araç sürücülerini akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerine yönlendirdi.

Öte yandan, Keşan'da etkisini sürdüren tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Polis ve jandarma, ana güzergahlar ve şehirlerarası yollarda denetimlerini artırırken, sürücüleri zincir takmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:41 Kaynak: DHA

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