Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor

TRAKYA'yı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürdü.

TRAKYA'yı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürdü. Edirne beyaza bürünürken, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.



Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde etkisini bugün de sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Edirne'de sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken belediye ve karayolları ekipleri yolları yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı öğlen saatlerine kadar devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının da 10 derecelerin üzerine çıkacağını söyledi.



KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR



Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri trafikte olumsuzluklar yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



KIRKLARELİ'NİN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL



Kırklareli'de 4 gündür etkili olan kar yağışı, Kofçaz ve Demirköy, Vize ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimi aştığı



Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle 27 köye ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimi bulduğu Saray ilçesinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Malkara ilçesinde ise ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Ekipler, karayollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



EDİRNE



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Selimiye Camisi ve kar



Kar yağışı



Belediye ekipleri kar küreme çalışması



Tuzlama çalışmaları



Karların temizlenmesi



Kar detayları



Heykeller üzerinde kar



Farklı açılardan kar detayla



SARAY



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Kar yağışı



Yoldan detay



Trafikte seyir eden araçlar



İlçede kar yağışı



Paletli ambulans



KEŞAN



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-Karda yürüyen vatandaşlar



-Karda ilerleyen araçlar



-Ağaçlar ve kar yağışı



-Karla kaplı park



-Kar küreyen işçi



-Sokak köpekleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Şenol AKSOY/EDİRNE,TEKİRDAĞ,-



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