Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2)
38 dakika önce
TEKİRDAĞ'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARIYüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ kent merkezinde ise yağış etkisini kaybetti.
TEKİRDAĞ'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
Yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ
kent merkezinde ise yağış etkisini kaybetti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD
ekiplerinin, ana arterler ile Tekirdağ- Hayrabolu
ve Tekirdağ- Malkara
yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, trafikte aksamalar yaşanırken zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geliyor.
Saatteki hızı 40-50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekletiliyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk ve yağışlı havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:06 Kaynak: DHA
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