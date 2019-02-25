Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2)

Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2)

38 dakika önce

TEKİRDAĞ'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARIYüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ kent merkezinde ise yağış etkisini kaybetti.

Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2), System.String[]
TEKİRDAĞ'DA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI

Yüksek kesimlerde kar yağışının sürdüğü Tekirdağ kent merkezinde ise yağış etkisini kaybetti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve AFAD ekiplerinin, ana arterler ile Tekirdağ- Hayrabolu ve Tekirdağ- Malkara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde kapalı yol bulunmayan kentte, trafikte aksamalar yaşanırken zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geliyor.

Saatteki hızı 40-50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekletiliyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü kentte, soğuk ve yağışlı havanın çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:06 Kaynak: DHA

Malkara, Hayrabolu, Tekirdağ, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na Seçilmesi Memleketinde Sevinçle Karşılandı

İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı Erzurum'da Bir Garip Olay! Atlarla 'Karlı Pekmez' Yemeye Gittiler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]