Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2)

Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2)

1 saat önce

EDİRNE'DE BADEM AĞAÇLARININ ÇİÇEKLERİ BUZ TUTTUEdirne'nin Keşan ilçesinde, ilkbaharın habercisi badem ağaçları havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı.

Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (2), System.String[]
EDİRNE'DE BADEM AĞAÇLARININ ÇİÇEKLERİ BUZ TUTTU

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ilkbaharın habercisi badem ağaçları havaların beklenenden daha sıcak geçmesi nedeniyle erken çiçek açtı. Ancak kış geçen cumartesi gününden itibaren tekrar yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının özellikle akşam saatlerinde sıfırın altına düştüğü kentte, 3 gündür kar yağışı etkili oluyor. Soğuk hava ve kar yağışının devam ettiği kentte gece etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle, bazı badem ağaçlarının çiçekleri dondu.

Uzmanlar, zamansız çiçek açan bazı badem ağaçlarının yağan kar ve sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle çiçeklerini dökerek, meyve vermeyeceğini belirtti.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:36 Kaynak: DHA

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