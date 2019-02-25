Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (3)
13 dakika önce
KIRKLARELİ'DE DOĞAYA YEM BIRAKILDIKar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu Kırklareli'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak için yemleme çalışması yaptı.
KIRKLARELİ'DE DOĞAYA YEM BIRAKILDI
Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu Kırklareli'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak için yemleme çalışması yaptı. Ekipler, yoğun kar ve donun bulunduğu bölgelere yem bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:26 Kaynak: DHA
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