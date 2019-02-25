Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (3)

Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (3)

13 dakika önce

KIRKLARELİ'DE DOĞAYA YEM BIRAKILDIKar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu Kırklareli'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak için yemleme çalışması yaptı.

Trakya'da Kar ve Soğuk Etkisini Sürdürüyor (3), System.String[]
KIRKLARELİ'DE DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu Kırklareli'de Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak için yemleme çalışması yaptı. Ekipler, yoğun kar ve donun bulunduğu bölgelere yem bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:26 Kaynak: DHA

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