Trakya?da kar yağışı - Son Dakika
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Trakya?da kar yağışı

7 saat önce

TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi.

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TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı gece saatlerinde başladı.

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı gece saatlerinden itibaren Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerler, araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü. Kar yağışının gece boyunca sürmesi bekleniyor.


Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:36 Kaynak: DHA
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