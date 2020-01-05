Trakya'da kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trakya'da kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Trakya'da kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Trakya'da kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya'da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının aralıklarla Salı günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. - EDİRNE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak
Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Son Dakika Haberleri
23:36 Midibüs kundaklandı - Son Dakika
23:33 Otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:31 Spor fenerbahçe, antalya'ya geldi - Son Dakika
23:31 Diyarbakır otomobildeki hava yastıkları bir aileyi felaketten kurtardı - Son Dakika
23:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı (2) - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 23:39:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]