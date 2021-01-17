Trakya'da kar yağışı etkisini kaybetti - Son Dakika

Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de dün başlayan ve yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı etkisini kaybetti.

Kırklareli'nin Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü bölgede, yollarda buzlanma oluştu.

Kırklareli İl Özel İdaresi ve Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ ve Edirne

Tekirdağ'da dün başlayan kar, Hayrabolu, Şarköy, Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü kentte bazı araçların üzerleri ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Yollardaki buzlanmaya karşı ekiplerin tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Belediye ve Karayolları ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerdeki mahalleleri ziyaret etti.

İlçede kar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten İnan, "Dün akşam başlayan kar yağışı etkisini kaybetti. Belediye olarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam aralıklarla etkili olan kar yağışı, gece yarısı etkisini kaybetti. Keşan Belediyesi ekipleri, olası buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.