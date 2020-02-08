Trakya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika

Edirne ve Kırklareli'nde kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de kar yağışı, özellikle gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu.

Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli ve Balkan sınırı köylerinin bir kısmı beyaz örtüyle kaplandı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti.

Kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri uluslararası yolda meydana gelebilecek buzlanmayı önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla hafta başına kadar sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde 39 yol ulaşıma kapandı

Kırklareli'nde özellikle dün gece etkisini gösteren kar nedeniyle Demirköy'de 13, Kofçaz'da 11, kent merkezinde 9, Vize'de 5 ve Mahya Dağı çevresindeki 1 yol ulaşıma kapandı.

Kara yolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.