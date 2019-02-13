Son Dakika Haberleri: Trakya'da Kış

Trakya'da Kış

5 saat önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:01 Kaynak: AA

Demirköy, Bulgaristan, Kırklareli, Kar, Güncel
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