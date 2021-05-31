KIRKLARELİ - Trakya'da kitaplar hükümlü ve tutuklular için bağışlandı - Son Dakika

Kitap bağış programından genel görüntüler

Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı ile Cumhuriyet savcısı Kürşat Oğuzhan Türkalp'in konuşmaları Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca da İstasyon Caddesinde kitap bağışlarının kabul edildiği stant oluşturuldu.

Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, kitap okumanın bilgilenme ve bilinçlenmenin en önemli aracı olduğunu söyledi.

Okumanın bir çok yararının olduğunu ifade eden Kocakundakçı, daha iyi bir yurttaş olmak için kitap okunması gerektiğini kaydetti.

Bu projelerin önemli olduğuna değinen Kocakundakçı, "Cezaevlerinde oluşturulan kütüphaneleri önemsiyoruz. Bizde bu konuya destekçi olacağız." dedi.

Cumhuriyet savcısı Kürşat Oğuzhan Türkalp ise hükümlülerin suçtan uzaklaşmaları açısından kütüphanelerin önemli bir etken olacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Kocakundakçı, Türkalp, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular ile katılımcılar kitap bağışında bulundu.