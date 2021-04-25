Trakya'da, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" devam ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaya kontrollerinin yanı sıra araçlarda da denetim yapıyor.

Edirne'de Meriç ve Tunca Nehri çevresi, mesire yerleri, park ve bahçeler ile alışveriş merkezlerinin otoparkları trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kent genelinde hem yayalar hem de belirlenen noktalarda dışarı çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Kuralara uymayan sürücülere idari para cezası veriliyor.

En çok vakaların olduğu iller arasında bulunan Kırklareli'nde de denetimler sıklaştırıldı.

Kentte Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere bir çok noktada denetim yapılıyor.

Denetimlerde, kontrol noktalarında durdurulan araç sürücülerinin izin belgeleri ve HES kodları kontrol ediliyor.

İzin belgesi olmayan vatandaşlar hakkında idari para cezası veriliyor.