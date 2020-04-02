Trakya'da koronavirüs önlemleri ve yağışlı hava sokaklarda insan yoğunluğunu azalttı -... - Son Dakika

Trakya'da etkili olan sağanak, çağrıya uymayanları da "evde kalmaya" zorunlu kıldı.

Edirne'de koronavürise karşı alınan önlemlerin yanında, bugün etkili olan sağanağın da etkisiyle kent merkezinde ve mahallelerde insan yoğunluğu azaldı.

Edirne Valiliği tarafından Saraçlar ve Çilingirler caddesi giriş ve çıkışlarına bariyer konuldu. Alınan kararlar sonucunda ileriki günlerde, yoğunluk yaşanan caddelerde yaya trafiğinin daha da azalması bekleniyor.

"Evde kal" çağrılarına hafta sonu vatandaşların büyük bir bölümü uyarken, hafta başından itibaren başlayan yoğunluk, sağanakla birlikte azaldı.

89 koronavirüs vakasının bulunduğu belirtilen Edirne'de, polis ve zabıta ekipleri, bazı mahallelerde koronavirüs tespit edildiğini duyurarak vatandaşlara zaruri olmadıkça evlerinden çıkmaması uyarısında bulunuyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde soğuk havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Şevket Dingiloğlu Parkı, İstasyon Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi, yine sakin günlerinden birini yaşıyor.

Alınan tedbirler kapsamında evde kalmayı tercih eden vatandaşlar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yağışlı havanın da etkisiyle vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Vatandaşlar, önlemler kapsamında, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih ediyor.

Kentin en işlek yerleri olan Köprübaşı ve Cumhuriyet meydanlarının yanı sıra sahil dolgu alanının da sakin olduğu gözlendi.