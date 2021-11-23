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KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor

23.11.2021 14:08

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ikinci doz aşılanma oranının en yüksek olduğu iller arasında 83,4 oranla Kırklareli beşinci sırada yer alıyor. Edirne yüzde 81,5, Tekirdağ ise 80,9 ile Türkiye ortalamasının üzerindeki yerini koruyor.

Aşılama oranı yüksek Trakya'da aşılama çalışmaları sürüyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan Bülent Özkök, AA muhabirine, salgınla mücadele etmenin başka bir yolu olmadığını ifade ederek herkesin aşı olması gerektiğini belirtti.

Dördüncü doz aşısını yaptırdığını ifade eden Özkök, "Duyuyorum gençler 'yok biz aşıya karşıyız' diyorlar. Nedenini bilmiyorlar ama sadece aşı olmak istemiyorlar. Ben dördüncü aşımı oldum. İyiyim, sıkıntı yok." dedi.

Özkök, salgın sürecinde canla başla çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Hüseyin Kahya ise üçüncü doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Salgından kurtulmamızın tek çözümü aşı. Aşı olmayanlar hem kendi hem de bizlerin sağlığını hiçe sayıyor." diye konuştu.

Vaka sayılarının artmasından endişelendiğini dile getiren Kahya, herkesi aşı olmaya ve kurallara uymada davet etti.

Trakya'daki vaka durumu

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Edirne'de düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayılarının son verilere göre en çok artan 10 kent arasında Kırklareli ve Tekirdağ'ın da olduğu belirtildi.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 198,64 iken söz konusu tarihlerde 178,54'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 272,85 iken son verilerde 325,93 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 281,85 iken 313,95 yükseldi.

KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor
KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Trakya'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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