Trakya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dikildi

14.03.2022 17:30
Trakya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dikildi

Trakya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi.

Trakya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri ve doktorları Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidanları toprakla buluşturdu.

Tekirdağ Tabip Odasınca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte NKÜ kampüsünde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için Hatıra Korusu oluşturuldu.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının salgın sürecince fedakarca çalıştığını söyledi.

Varol, salgından dolayı hayatını kaybedenleri her zaman anacaklarını ifade ederek, "Kozvid-19'dan dolayı hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. bu etkinlikle de onları anmak hatırlamak istedik. Hayatını kaybedenlerle çalışmış olup şimdi onların olmaması üzücü. ağaç dikme etkinliğiyle onların ailelerinin yüreğini bir nebze olsun ferahlatmak istedik." dedi.

NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı da hayatını kaybeden sağlık çalışanları için üniversite içinde hatıra korusu oluşturduklarını dile getirdi.

Tıp Fakültesi öğrencileri ve doktorlar 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Edirne'de de Edirne Tabip Odası organizasyonunda Sağlık Yolu'ndaki ağaçlık alana da fidan dikimi gerçekleştirildi.

Keşan'da park açıldı

Keşan'da ise "Serkan Yıldırım Hastane Parkı" açıldı.

Açılışta konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sağlık çalışanlarının merkezinde insan olduğu için en kutsal mesleği ifade ettiklerini söyledi.

Helvacıoğlu, salgında yaşamını yitiren belediye personeli Yıldırım'a rahmet dilerken, Keşan Devlet Hastanesi sağlık personeli ziyaret edildi.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı Tekirdağ'da bin adet yaban ördeği suya bırakıldı Tekirdağ'da bin adet yaban ördeği suya bırakıldı

Trakya Bölgesi, Tıp Fakültesi, Tekirdağ, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dikildi - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Bergen'in doktorundan yıllar sonra gelen itiraf: Vücudunu zımparaladım
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:36:34. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement