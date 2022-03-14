Trakya'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidan dikildi - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları için fidan dikildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri ve doktorları Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için fidanları toprakla buluşturdu.

Tekirdağ Tabip Odasınca 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte NKÜ kampüsünde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları için Hatıra Korusu oluşturuldu.

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gamze Varol, burada yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının salgın sürecince fedakarca çalıştığını söyledi.

Varol, salgından dolayı hayatını kaybedenleri her zaman anacaklarını ifade ederek, "Kozvid-19'dan dolayı hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. bu etkinlikle de onları anmak hatırlamak istedik. Hayatını kaybedenlerle çalışmış olup şimdi onların olmaması üzücü. ağaç dikme etkinliğiyle onların ailelerinin yüreğini bir nebze olsun ferahlatmak istedik." dedi.

NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı da hayatını kaybeden sağlık çalışanları için üniversite içinde hatıra korusu oluşturduklarını dile getirdi.

Tıp Fakültesi öğrencileri ve doktorlar 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Edirne'de de Edirne Tabip Odası organizasyonunda Sağlık Yolu'ndaki ağaçlık alana da fidan dikimi gerçekleştirildi.

Keşan'da park açıldı

Keşan'da ise "Serkan Yıldırım Hastane Parkı" açıldı.

Açılışta konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sağlık çalışanlarının merkezinde insan olduğu için en kutsal mesleği ifade ettiklerini söyledi.

Helvacıoğlu, salgında yaşamını yitiren belediye personeli Yıldırım'a rahmet dilerken, Keşan Devlet Hastanesi sağlık personeli ziyaret edildi.