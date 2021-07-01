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Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı

01.07.2021 10:17

Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

Trakya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da randevularını alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını oluyor.

Vatandaşlar, aşılama merkezinde zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Sevgi Özyüksel AA muhabirine yaptığı açıklamada, üçüncü doz aşı hakkının tanınmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Hakkın tanınmasıyla hemen aşısını olduğunu ifade eden Özyüksel, "Üçüncü dozun çıkması çok güzel bir şey bunu bekliyorduk zaten. Çünkü artık yaz aylarına geldik ve yorulduk. Şimdi daha güvenli hissediyorum." diye konuştu.

Vatandaşlardan İlke Karaçam ise 3. doz aşı ile artık daha güvende hissettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından hemen randevusunu aldığını dile getiren Karaçam, tüm aşı uygulamalarına rağmen maske ve mesafe kurallarının ihlal edilmemesi gerektiğini belirterek "Çünkü her gün gelişen varyantlar bu işi biraz daha zor noktaya getiriyor gibi görünüyor. Onun için buna dikkat etmek gerekecek. Allah sağlık çalışanlarına kolaylık versin. Çok zor işleri. Gerçekten alkışlanacak hizmeti yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Aşı uygulanan sağlık çalışanı Esra Kaplan da herkesi aşı olmaya davet etti.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşısını olan 65 yaşındaki Necati Kor da fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, toplumal bağışıklık için herkesi aşılanmaya çağırdı.

Hemşire Yeliz Parti de toplumsal bağışıklığın önemine vurgu yaparak, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Aşılamanın başladığı tarihten bugüne kadar Edirne'de 365 bin 42, Kırklareli'nde 311 bin 15, Tekirdağ'da ise 739 bin 864 doz aşı yapıldı

Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı
Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı

COVIRAN Bereket, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kovid-19 ile mücadelede 3. doz aşı uygulaması başladı - Son Dakika


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