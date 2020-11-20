Trakya'da Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

20.11.2020 20:27
Trakya'da Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi, System.String[]

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

"Kurallara uyarsak salgın kısa sürede biter"

Edirne'de, tedbirler kapsamında restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler saat 20.00'de kapatıldı.

Kahvehane sahibi Murat Baldırancı, AA muhabirine, salgınla mücadele tedbirlerine uzun süredir uyduklarını söyledi.

Kısıtlamalara uyarak iş yerini 20.00'de kapattığını anlatan Baldırancı, "Kurallara uyarsak salgın kısa sürede biter. Kurallara uymayı sürdüreceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her zaman uyduk, bundan sonra da uymaya devam edeceğiz. Kış döneminde de bu kuralları hassasiyetle sürdüreceğiz. Temizliğimizi yaparak işyerimizi belirtilen saatlerde kapattık." diye konuştu.

İşletmeci Bahri Dinar, halk sağlığı açısından alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini ifade etti.

Tedbirler kapsamında işletmelerin kapandığını belirten Dinar, "Masa ve sandalyeleri toparladık. Allah büyük, dükkanlarımızı kapatıyoruz ama tüm beklentimiz herkesin kurallara uyması. Halkımızın büyük bölümü maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyor ancak bir kısmı uymuyor ki vaka sayıları artıyor. O yüzden umudumuz yüzde yüz şekilde kurallara uyulması ve Bilim Kurulu'nu önerilerine riayet edilmesi." diye konuştu.

Berberler uygulamadan memnun

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında açılış ve kapanış saatlerindeki değişiklik, berber ve kuaförleri memnun etti.

Kırklareli'nde berberlik yapan Barış Tıkılı, AA muhabirine, salgın sürecinde insan sağlığı için alınan tüm kararları desteklediğini söyledi.

Yeni düzenlemeye göre açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldığını anımsatan Tıkılı, bir süredir çalıştıkları randevu sistemi ile müşteri kabul etmeye devam ettiklerini belirtti.

Tedbirlerin genişletilmesinin önemli olduğunu anlatan Tıkılı, "Açılış saatimiz 10.00, kapanışımız 20.00 oldu. Tek kullanımlık malzemeler kullanıyoruz. Dükkana sadece tek müşteri kabul ediyoruz. Bir müşterinin işlemi tamamlandığında hemen malzemeleri dezenfekte ediyoruz ve diğer müşteriyi kabul ediyoruz. Ben alınan tüm kararları destekliyor ve yerinde buluyorum." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Vehbi Kalyon da salgına karşı restoran, sinema, berber gibi birçok alanda tedbir alındığını hatırlatarak, tedbirlere herkesin uyması gerektiğini bildirdi.

Tekirdağ'da da tedbirler kapsamında halı sahalar saat 20.00'de kapatıldı.

Kentteki bir halı sahanın işletmecisi Melih Denizci, AA muhabirine, tedbirlerin ekonomik olarak kendilerini biraz zorlayacağını ama hiçbir şeyin sağlıktan önemli olmadığını ifade etti.

Halı sahada maç yapan Okan Poyraz da sporu çok sevdiğini ancak sağlık için alınan kararlara uyulması gerektiğini dile getirdi.

Kırklareli, Tekirdağ, Açılış, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi - Son Dakika


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