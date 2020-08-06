Trakya'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Trakya'da koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Edirne'de Vali Ekrem Canalp, Saraçlar Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Vali Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana ilde uygulanan denetim sistematiğinin hep olduğunu söyledi.

Denetimlerdeki amacın ceza vermek olmadığının altını çizen Canalp, "Bizim denetimlerde temel amacımız, bir anlayışı, felsefeyi yaymak ve kurallara uyma kültürünü geliştirebilmektir." diye konuştu.

Vali Canalp, virüsle en iyi mücadelenin hijyene önem, maske takmak ve sosyal mesafeyi korumak olduğunu vurguladı.

Caddedeki dükkanları tek tek dolaşan Canalp, esnafa iş yerlerinin girişi ve vitrinlere salgınla mücadele için astıkları uyarı yazıları ile tedbirlere uydukları için teşekkür etti.

Maskesini kurallara uygun takmayanları uyaran Canalp, tokalaşmak isteyen bir vatandaşa da salgın döneminde sosyal mesafenin korunması yönünde uyarıda bulundu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli ile Tekirdağ'da da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi gereğince sorumluluk sahalarında kontroller yapıyor.

Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetliyor.