Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika
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Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

21.03.2022 16:40
Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarında düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Mart illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de bir önceki hafta her 100 bin kişide görülen 393,58'lik vaka sayısı 337,04'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, geçen yıl temmuz ortalarında artış görülmüştü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor.

Zaman zaman yükselen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu. Son 5 haftalık verilerde vaka sayılarındaki düşüş sürüyor.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde de vaka sayısı düştü.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 564,19'dan 451,19'a, Tekirdağ'da da 355,31 olan vaka sayısı 224,36'ya geriledi.

Vaka sayısı yoğunluğuna göre iller sıralamasında Kırklareli 5, Edirne 22, Tekirdağ ise 38'inci sırada yer aldı.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi şöyle:

1-7 Ocak8-14 Ocak15-21 Ocak22-28 Ocak29 Ocak - 4 Şubat5-11 Şubat12-18 Şubat19-25 Şubat26 Şubat - 4 Mart5-11 Mart
Edirne527,51468,41502,50537,57724,69677,72563,92497,43393,58337,04
Kırklareli843,43910,88889,321214,421489,201229,38886,63770,00564,19451,19
Tekirdağ547,61707,54814,011020,011121,58805,19543,74464,34355,31224,36

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüş sürüyor - Son Dakika


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