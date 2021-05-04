Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi

04.05.2021 11:05
Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi, System.String[]

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıyla Trakya'da vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasıyla Trakya'da vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde vaka sayıları Trakya kentlerinde düşmeye devam ediyor. Geçen hafta Edirne ve Kırklareli'nde başlayan vaka sayısı düşüşlerine bu hafta Tekirdağ da eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Edirne'de gerçekleştirdiği basın toplantısında bölge illerine ait verileri paylaşmıştı. Buna göre, vaka sayıları geçen haftaya göre en çok Edirne'de düştü. Edirne'de vaka sayısı geçen haftaya göre yüzde 50, Tekirdağ'da yüzde 40, Kırklareli'nde ise yüzde 35 azaldı.

-"Vatandaşlarımız üzerine düşen görevi yaptığı sürece biz bu tabloyu en iyi hale getireceğiz"

Edirneli Levent Yaçı, AA muhabirine vakalardaki düşüşün sevindirici olduğunu söyledi.

Tam kapanma sürecinde vatandaşların duyarlı davrandığını belirten Yaçı, "Bu tablo bizi çok sevindirdi. Her geçen gün daha da iyi bir seviyeye ulaşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımız üzerine düşen görevi yaptığı sürece biz bu tabloyu en iyi hale getireceğiz. İnşallah bu son kapanma olur. Güzel bir tablo için biraz daha gereken hassasiyeti göstermeliyiz." şeklinde konuştu.

Esnaf Hasan Şeremet de tedbirlere uyumun etkisinin olumlu şekilde görüldüğüne dikkati çekerek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

-"Tam kapanma tedbirlerine uyuluyor"

Tekirdağ'da yaşayan Kazım Cingü de kentte tam kapanma kurallarına uyulduğunu söyledi.

Cingü, sokaklarda insan sayısının az olduğunu ifade ederek, "İnsanların kurallara uymasının karşılığını almaya başladık. Dün Sağlık Bakanı'mız da söyledi. Herkesin bu şekilde kurallara uymaya devam etmesini istiyoruz. İnşallah böyle devam ederse bu yazı sağlıklı şekilde dışarıda geçirebiliriz." dedi

Kentte yaşayan Emin Narin de tedbirlere uymanın zor olmadığını ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Narin, vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu belirterek, "Bu konuda halkımız duyarlı. Esnaf olarak görüyoruz herkes hijyen, maske kurallarına uyuyor. Bu şekilde devam edersek bu salgından kurtulacağımızı düşünüyorum. Vatandaşlarımızın bu şekilde tedbirlere uymaya devam etmelerini bekliyoruz. İnşallah vaka sayılarında düşüş böyle devam ederse mutlu bir Tekirdağ bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Şaban Yıldız da herkesin kurallara uymasıyla Tekirdağ'ın daha da güzel günlere kavuşacağını aktardı.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Sokak ortasında kan donduran olay! Arkadan sinsice sokulup bıçağı peş peşe sapladı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Üst geçit çöktü, metro araçların üzerine düştü! Meksika'yı sarsan faciada 20 kişi öldü, 49 kişi yaralandı Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme Yasak Elma dizisine veda eden Nesrin Cavadzade'den dikkat çeken gönderme
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor         
10:58
Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi Bıçakla kendisine zarar vermek isteyen adamı polis ekipleri engelledi         
10:37
Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagaj bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi Galatasaray, Melo'nun birebir benzeri olan Paulinho'yu gözüne kestirdi         
10:18
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar         
08:29
Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat Çanta gibi takılıyor, havada seyahat etmeyi mümkün kılıyor, İngiliz Donanması'ndan 'sırt roketli' tatbikat         
01:27
Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi Gamze Atakan, sildiği mutluluk pozunu nişanlısı İsmail Balaban'la konuştuktan sonra geri yükledi         
00:01
Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti Erzurumspor'da Ricardo Gomes, Fenerbahçe karşısında oyuna girmeyi reddetti         
22:12
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Karşıyız, yapılmasına engel olacağız         
20:36
Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti Tenha plajda çırılçıplak denize giren turist pes dedirtti         
16:38
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti         
15:58
Aleyna Tilki'nin annesi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü         
15:33
Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu Çinli baba 2 yaşındaki oğlunu 202 bin TL'ye sattı! Sebebi adeta saç baş yoldurdu         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 11:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşları sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement