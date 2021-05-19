Trakya'da Kovid-19 vaka sayısı azalmaya devam ediyor - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Trakya illeri son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında öne çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, 81 il için 7 günlük her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Edirne risk haritasında kırmızıdan turuncu renge geçiş yaptı. İlde geçen hafta her 100 bin kişide 204,53 olan vaka sayısı 82,16'ya geriledi.

Kırklareli ve Tekirdağ ise geçen haftaya göre en çok vaka düşüşü gözlenen 10 il arasında yer aldı.

Kırklareli'nde geçen hafta her 100 bin kişide 287,23 olan vaka sayısı 153,43'e, Tekirdağ'da ise 318,48'ten 132,83'e düştü.

Son açıklanan veriler ışığında nüfusa oranla vaka sayısının il sıralamasında Kırklareli 9, Tekirdağ 24, Edirne 56'ncı sırada yer aldı.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu yana azalıyor.

Nisan ayından bu yana Trakya'daki vaka sayıları şöyle gerçekleşti:

3-9 Nisan 10-16 Nisan 17-23 Nisan 24-30 Nisan 1-7 Mayıs 8-14 Mayıs Edirne 577,54 590,05 536,83 340,88 204,53 82,16 Kırklareli 882,13 830,44 721,80 498,89 287,23 153,43 Tekirdağ 619,85 747,13 772,20 489,89 318,48 132,83 Aşılamada son durum Aşılamada ise nüfusuna oranla en çok aşılanan üç il arasında Edirne yer almaya devam etti. Edirne'de 125 bin 485'i birinci doz, 97 bin 486'i ikinci doz olmak üzere 222 bin 971 doz aşı yapıldı. Kırklareli'nde 179 bin 35, Tekirdağ'da da 372 bin 845 doz aşı uygulandı.

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