Trakya'da Kovid-19 vakalarında düşüş devam ediyor - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19 vakalarında düşüş devam ediyor

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 22-28 Mayıs haftalık vaka sayılarına göre, Trakya illerindeki vaka sayısı azalış eğrisini sürdürüyor.

Geçen hafta 62,54 olan vaka sayısı Edirne'de 29,43'e, Kırklareli'nde 108,64 olan vaka sayısı 78,51'e, Tekirdağ'da 90,84 olan vaka sayısı 58,92'e düştü.

Yüksek vaka sayılarına ev ziyaretlerinin neden olduğu belirlenen Trakya'da, uyarılarla bu tür görüşmelerin önlenmesi, vatandaşların tedbirlere daha sıkı sarılması, aşılama ve tam kapanmanın etkisiyle vaka sayıları nisan ayının ortasından bu yana azalmaya devam ediyor.

"Kademeli normalleşmede kurallara uymaya devam etmeliyiz"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, AA muhabirine, kademeli normalleşme döneminde tedbirlere sıkı şekilde uyulması gerektiğini söyledi.

Vaka sayılarındaki düşüşün umut verici olduğunu belirten Yorulmaz, rehavete kapılmadan salgınla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurallara uyulması çağrısında bulunan Yorulmaz, "Tümüyle salgın öncesi döneme döndüğümüz anlamına gelmiyor. Kademeli normalleşmede kurallara uymaya devam etmeliyiz. Lütfen bu dönemde de önlemlerimize sıkıca sarılalım. Aksi halde vaka sayılarında artış yaşanması kaçınılmaz olur. Vaka ve ölüm sayılarının artmaması için salgın tedbirlerine sıkı şekilde uymamız gerekiyor." dedi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da Kovid-19 vakalarında düşüş devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

11:26 Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu! 11:24 Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:16 TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor 11:03 Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! 10:54 Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu 10:49 Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor 10:43 Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in takımın başına geçmemesini sağlayacak formülü buldu 10:36 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor 10:35 Trafik sigortasında 'İyi sürücüye düşük fiyat' uygulaması geliyor 10:30 Dolar rekor kırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamasının ardından dolar 8,81'i buldu 10:17 "İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi
Başından vurulmuş şahıs tıp merkezinin önünde bulundu!
11:26
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
11:24
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor
11:23
TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi
11:16
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu
11:12
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak
11:11
Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
11:07
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!
11:03
Talihsiz ölüm! 63 yaşındaki adam evinin bahçesinde bulundu
10:54
Yağ bezesi ameliyatı yüzünden 11 yıldır sol kolunu kullanamıyor
10:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 11:38:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trakya'da Kovid-19 vakalarında düşüş devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]