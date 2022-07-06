Trakya'da Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı (2) - Son Dakika
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Trakya'da Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı (2)

06.07.2022 10:59

Trakya'da üreticiler büyük ve küçükbaş hayvanlarını kurban pazarlarına getirmeye başladı.

Trakya'da üreticiler büyük ve küçükbaş hayvanlarını kurban pazarlarına getirmeye başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar, Edirne Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda kurulan pazara getirildi.

Kurban Bayramı'nda satıcılar ve alıcılar el sıkışarak pazarlık yaptı.

Daha çok sınıra yakın köylerinden getirdikleri hayvanları müşterileriyle buluşturan besiciler, 3 bin ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla küçükbaş hayvanları satışa sunuyor.

"Allah herkese nasip etsin"

Kent sakinlerinden Mustafa Öngüç, AA muhabirine, istediği kurbanı seçebilmek için pazara erken geldiğini anlatarak, "Pazarlığımızı yaptık, kurbanımızı aldık. Allah kabul etsin. Allah herkese de nasip etsin." dedi.

Üreticiler de bayram yaklaştıkça pazardaki hareketliliğin artacağını belirtti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da kurban pazarında üreticiler yerlerini aldı.

Süleymanpaşa ilçesinin Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında merkez ilçe ve diğer ilçelerden gelen üreticiler, küçükbaş hayvanlarını satışa sundu.

Üretici Rıdvan Taşpınar, kurban alacak vatandaşları beklediklerini söyledi.

Küçükbaş hayvan fiyatlarının uygun olduğunu aktaran Taşpınar, bayram sonuna kadar pazarda bekleyeceklerini belirterek, "Küçükbaş üreticisiyim. Pazara 2 gün önce geldim. Fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. 27 hayvan getirdik. 10'unu satabildik. Kısmet olursa 25 veya 30 hayvan daha getireceğiz. 45 ya da 50 hayvan satabilirsek ne mutlu." diye konuştu.

Üretici Salih Tural ise vatandaşlara kurbanlık almak için son günü beklememeleri tavsiyesinde bulundu.

Kırklareli'nde de besiciler hayvanlarını kentte belirlenen alanlara getirerek satışa sunmaya başladı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da Kurban Bayramı öncesi satıcılar hayvan pazarında yerini aldı (2) - Son Dakika
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