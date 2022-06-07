Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibarıyla 33 oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibarıyla 33 oldu

07.06.2022 10:43
Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibarıyla 33 oldu

Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibariyle 33 olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin "kütüphane istatistikleri"ni açıkladı.

Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibariyle 33 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılına ilişkin "kütüphane istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla Milli Kütüphane'nin yanı sıra, 1252'si halk, 612'si üniversite ve 32 bin 690'ı örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 34 bin 555 kütüphane faaliyet gösteriyor. Kütüphane sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 arttı.

Trakya'da 2021 yılı itibariyle Edirne'de 11, Kırklareli'nde 12, Tekirdağ'da 10 olmak üzere 33 kütüphane oldu

YORUMLAR
500
Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi Trakya Üniversitesinde mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi
Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibarıyla 33 oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:25 Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:36:04. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da kütüphane sayısı 2021 yılı itibarıyla 33 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement