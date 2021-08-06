Trakya'da kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.

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