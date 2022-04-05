Trakya'da leylek yuvalarının bakımı "termal kameralı dron"la yapılıyor - Son Dakika
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Trakya'da leylek yuvalarının bakımı "termal kameralı dron"la yapılıyor

05.04.2022 09:53
Trakya'da leylek yuvalarının bakımı "termal kameralı dron"la yapılıyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), göçle bölgeye gelmesi beklenen leyleklerin yuvalarının bakımlarını "termal kameralı dron" yardımıyla gerçekleştiriyor.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), göçle bölgeye gelmesi beklenen leyleklerin yuvalarının bakımlarını "termal kameralı dron" yardımıyla gerçekleştiriyor.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, kilometrelerce uzunluktaki hatlarda bakım çalışmalarını termal kameralı dron aracılığıyla yapan kurum, teknolojik altyapısını mevsimsel göçlerini yerine getirmek için bölgeye gelecek leyleklerin yuvaları için de kullanıyor.

Ekipler, elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde 300 bin direk, 20 bin kilometre hat ve 10 binden fazla trafoyla müşterilerine elektrik enerjisi sunmasının yanında gelecek için çevreye duyarlı sürdürülebilir sosyal projelerle de desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kuş göç yollarının ana güzergahında bulunan Trakya'da gerek AR-GE gerekse bakım çalışmalarında leyleklerin hayatına özel önem veren TREDAŞ, son olarak bölgeye gelecek leyleklerin yuvalarının varlığını devam ettirmesi ve enerji güvenliği için yerinde tespitler gerçekleştirdi.

Leylek yuvası bakım çalışmalarını teknolojik altyapısını kullanarak termal kameralı dron aracılığıyla yapan TREDAŞ ekipleri, bozulan yuvaları tekrar yerlerine yerleştirdi.

Yüzlerce yuvaya bakım yapan ekipler, 2022 yılında da dron ile bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.

"Bugüne kadar 600'ü aşkın yuvayı leyleklerimiz ile buluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Trakya'nın, Avrupa ve Asya arasında çok önemli bir kuş yolu güzergahı olduğunu belirtti.

Bilgili, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir gelecek için çalışmalarda leylek ve diğer canlıların yaşam alanlarına da dikkat ediliyor. Yaklaşık 5 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile leylek popülasyonunu koruma projesi kapsamında koordineli çalışıyoruz. Bugüne kadar 600'ü aşkın yuvayı leyleklerimiz ile buluşturduk. Bundan sonra da buluşturmaya devam edeceğiz."

Trakya'da leylek yuvalarının bakımı termal kameralı dron la yapılıyor
Trakya'da leylek yuvalarının bakımı termal kameralı dron la yapılıyor

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da leylek yuvalarının bakımı 'termal kameralı dron'la yapılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da leylek yuvalarının bakımı "termal kameralı dron"la yapılıyor - Son Dakika
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