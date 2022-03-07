Trakya'da leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 40 özel platform kuruldu - Son Dakika
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Trakya'da leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 40 özel platform kuruldu

07.03.2022 12:11
Trakya'da leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 40 özel platform kuruldu

Trakya'da hayata geçirilen proje kapsamında elektrik direklerine, kuşların akıma kapılmasını önleyen 40 özel platform kuruldu.

Trakya'da hayata geçirilen proje kapsamında elektrik direklerine, kuşların akıma kapılmasını önleyen 40 özel platform kuruldu.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre şirket, elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Trakya'da enerji nakil hatlarına kurduğu özel platformlar ile hem leyleklerin akıma kapılarak ölmesini engelliyor hem de enerji arzının kesintiye uğramasının önüne geçiyor.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmetini kaliteli ve kesintisiz bir şekilde vermek için çalışmalarını sürdüren TREDAŞ, faaliyet alanında iş yapış şekillerini ve süreçlerini kurumsal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda şekillendirmeye özen gösteriyor.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının yanı sıra, doğal yaşamın korunması adına da çalışmalar yürüten TREDAŞ, leylek popülasyonunun korunması amacıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği yapıyor.

TREDAŞ ve DKMP ekiplerinin ortak çalışması kapsamında son 2 ayda Tekirdağ'da 13, Edirne'de 15 ve Kırklareli'nde 12 özel leylek yuva platformu elektrik direklerine yerleştirildi.

Yuvalar, Tekirdağ'ın Hayrabolu, Edirne'nin Havsa, Uzunköprü, Enez, Meriç ve İpsala ilçeleri ile Kırklareli'nin Koyunbaba, Üsküprede ve Ulukonak köylerindeki bölgelere yerleştirildi.

Leyleklerin akıma kapılmaması için elektrik direklerine platform koyma çalışmaları önümüzdeki günlerde de sürecek.

Trakya'da leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 40 özel platform kuruldu

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da leyleklerin akıma kapılmaması için direklere 40 özel platform kuruldu - Son Dakika


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