Trakya'da leyleklerin popülasyonu "yapay yuvalarla" korunacak - Son Dakika

Trakya'da inşa edilecek yapay yuvalar sayesinde, leyleklerin elektrik direklerinde akıma kapılmasının önüne geçilecek.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, leyleğin halk arasında en iyi bilinen kuşlardan olduğunu söyledi.

Güneyden geldiği için bazı bölgelerde "hacı kuşu", "hacı leylek" gibi isimlerle de anılan leyleğin, ilkbaharla Türkiye'ye göç ettiğini belirten Kaya, "Leylekler Doğu Afrika ya da güneydoğu Afrika'dan Suriye'den geçip Hatay üzerinden ülkemize girerler. Bir kısmı ülkemizde kalır. Bir kısmı İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kullanarak Trakya'ya geçer. Trakya'dan Doğu Avrupa'ya doğru göç ederler." dedi.

Kaya, leyleklerin göç tarihlerinin havanın sıcaklığına göre değiştiğini, Akdeniz'e şubatın başında ulaşan leyleklerin Trakya'ya gelişlerinin mart ayını bulduğunu ifade etti.

Türkiye'de 25 bin çift leylek olduğunu anlatan Kaya, "Muhakkak ki son zamanlarda leylekler üzerinde bir tehdit var. Bunların en başta gelenleri sulak alanların kurutulması, zirai ilaçların artması ve teknolojiyle yerleşim alanlarının gelişmesi. Leylekler genellikle yerleşim alanlarına, elektrik direklerine, çatılara veya ağaçlar üzerine yuva yapar. Yaşam alanı daraldığı sürece leylek popülasyonunda da bir azalma görülecektir. Son zamanlarda leylek popülasyonunda bir azalma olduğu gerçek." diye konuştu.

Edirne'de yaklaşık 400 leylek yuvası var

Kaya, yaptıkları sayımda Edirne il sınırları içerisinde yaklaşık 400 leylek yuvası belirlediklerini dile getirdi.

Leyleklerin elektrik direkleri üzerine yuva yapmasının, kısa devrelere neden olarak hem leylek ölümlerine hem de elektrik kesilmesiyle birlikte trafo patlamalarına yol açtığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Bunun önüne geçmek için yapay yuvalar öneriyoruz. Daha önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile yaptığımız proje kapsamında Edirne ve Tekirdağ'da pilot bölgeler belirledik. Bu pilot bölgelerde bulunan köylerdeki elektrik direkleri üzerinde yapay yuvalar planlıyoruz. Kısmet olursa bu yıl ve önümüzdeki yıl yapay yuvaları buralara yerleştireceğiz. Bu yuvaların leylek popülasyonu üzerinde nasıl etkilerinin olduğunu araştıracağız ve sonuçlarını paylaşacağız. Edirne'de bazı noktalarda yapay yuvalar var ama çok fazla değil. Onların da olumlu etkisi olacaktır."

Kaya, leyleklerin göç tarihlerinde 15-20 günlük gecikmeler olabileceğine dikkati çekerek, "Bu tamamen iklimseldir. Hatta sıcak havalardan soğuk havalara geldiğinde leylekler büyük tehlikeyle karşı karşıya kalır. Bu soğuk hava ölümlere de neden olabilir. Bu sene Trakya'ya gelen leyleklerin bugünkü iklim koşullarından çok fazla etkileneceklerini zannetmiyorum. Son zamanlarda küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle leyleklerin bir kısmının göç etmediğini de görüyoruz." ifadesini kullandı.