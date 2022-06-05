Trakya'da LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Son Dakika
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Trakya'da LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

05.06.2022 09:49
Trakya'da LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Edirne'de Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte geldi.

Heyecanlı oldukları gözlenen öğrencileri aileleri ve görevliler sakinleştirmeye çalıştı.

Sınava giren öğrencilerden Beyza Işık, yaklaşık 1.5 yıldır sınava hazırlandığını bu nedenle çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Çalışan herkes için sınavların güzel geçmesini dileyen Işık, başarılı bir sonuç alacağına inandığını söyledi.

Gerekli kontrollerin ardından öğrenciler sınav salonuna alındı. Öğrenci velileri de okulun dışında çocuklarını bekledi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Sabah saatinde Atatürk Ortaokulu'na gelen öğrenciler burada aileleri ve arkadaşları ile sınav saatini bekledi.

09.00 itibariyle binaya alınan öğrenciler gerekli kontrollerin ardından içeriye alındı.

Öğrenci velileri de okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya'da LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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