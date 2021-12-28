Üye Girişi
Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi - Son Dakika

Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi

28.12.2021 15:14

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Edirne Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, AA muhabirine kanunun verdiği yetki çerçevesinde denetimler yaptıklarını söyledi.

Kentteki işletmelerde fiyat etiket denetimi yaptıklarını anlatan Zogo, "Satışa sunulan ürünlerin bizim satış fiyatını ve etiketlerin mevzuata uygunluğunu denetledik. Ayrıca satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı ve kasa fiyatını değerlendirdik. Yine bazı ürünlerde fahiş fiyat artışları olduğunda sevk irsaliyesi ve faturalarını isteme suretiyle bunların tespitlerini yapıp gerektiğinde ticaret il müdürlüklerine bildirmekteyiz." diye konuştu.

Zogo, Edirne'de fiyat artışlarına yönelik şikayetler aldıklarını ancak fahiş fiyatlarla satış tespiti olmadığını kaydetti.

Keşan ilçesinde de ekipler marketlerde satışa sunulan ürünlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da belirtilen genel hususlar kapsamında fiyat, hijyen ve kalite denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat İşleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerin ruhsat kontrolleri, bağlı oldukları odaların fiyat tariflerine uyulup uyulmadığı ve gıda hijyen şartları ile reyonlarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.

Denetimlere katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, işletme sahiplerini işletme sahiplerini kurallara uymaları yönünde uyardı.

Kırklareli

Kırklareli merkez ve Pınarhisar ilçesinde de marketlere yönelik fahiş fiyat denetiminde bulunuldu.

Ekipler marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerin hassasiyet içerisinde devam edeceği belirtildi.

Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi
Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi
Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi
Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Kırklareli, Market, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi - Son Dakika


Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile aşk yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
16:26
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi? Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?         
16:12
Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabıları çaldı! Binadakiler ona "Tosuncuk" diyor Reyondan ürün seçer gibi beğendiği ayakkabıları çaldı! Binadakiler ona "Tosuncuk" diyor         
16:01
Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada Bir pitbull dehşeti daha! Bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı, o anlar kamerada         
15:14
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08

Son Dakika Haberleri
16:21 Destan'da bugün: Akkız köşeye sıkışıyor
16:13 Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ardından Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı
16:11 ABD'de 2 rahmi olan kadın, 2 çocuğuna da aynı anda hamile kaldı!
16:11 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?
16:10 Fenerbahçe sağ gösterip sol vurdu! Hayalleri süsleyen dünyaca ünlü hoca sinyali verildi
16:09 HDP Eşbaşkanları, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile buluştu: Helalleşme ve erken seçim vurgusu
15:48 Masumlar Apartmanı'nda bugün: Han kimlerin eline düştü?
15:48 Hani her şey ucuzlamıştı? CHP'li vekil "Her şey ucuzladı" diyenler için markette yaptığı alışverişin görüntülerini paylaştı
15:47 Yeşim Salkım, "Hakan Uzan'dan neden çocuk yapmadın" sorusu üzerine yaşadıklarını anlattı
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyaya böyle seslendi: Bizi izlemeye devam edin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 16:40:51. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement