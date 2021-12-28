Trakya'da marketlerde satılan ürünler denetlendi - Son Dakika

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de İçişleri Bakanlığının "Market Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında marketlerde denetim yapıldı.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler marketlerdeki reyonları gezdi, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı da denetimlerde bulunan ekipler, ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yaptı.

Edirne Zabıta Müdürü Mustafa Zogo, AA muhabirine kanunun verdiği yetki çerçevesinde denetimler yaptıklarını söyledi.

Kentteki işletmelerde fiyat etiket denetimi yaptıklarını anlatan Zogo, "Satışa sunulan ürünlerin bizim satış fiyatını ve etiketlerin mevzuata uygunluğunu denetledik. Ayrıca satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı ve kasa fiyatını değerlendirdik. Yine bazı ürünlerde fahiş fiyat artışları olduğunda sevk irsaliyesi ve faturalarını isteme suretiyle bunların tespitlerini yapıp gerektiğinde ticaret il müdürlüklerine bildirmekteyiz." diye konuştu.

Zogo, Edirne'de fiyat artışlarına yönelik şikayetler aldıklarını ancak fahiş fiyatlarla satış tespiti olmadığını kaydetti.

Keşan ilçesinde de ekipler marketlerde satışa sunulan ürünlerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'da belirtilen genel hususlar kapsamında fiyat, hijyen ve kalite denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ruhsat İşleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimlerde, marketlerin ruhsat kontrolleri, bağlı oldukları odaların fiyat tariflerine uyulup uyulmadığı ve gıda hijyen şartları ile reyonlarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi.

Denetimlere katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, işletme sahiplerini işletme sahiplerini kurallara uymaları yönünde uyardı.

Kırklareli

Kırklareli merkez ve Pınarhisar ilçesinde de marketlere yönelik fahiş fiyat denetiminde bulunuldu.

Ekipler marketlerde fahiş fiyat artışına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, bağlı bulundukları odaların fiyat tarifelerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerin hassasiyet içerisinde devam edeceği belirtildi.