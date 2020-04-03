Trakya'da mart ayı TÜFE oranları açıklandı - Son Dakika

Trakya'da mart ayı TÜFE oranları açıklandı
6 saat önce
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,47 arttığı bildirildi.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 0,47 arttığı bildirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de TÜFE'nin aylık yüzde 0,57 artarken, yıllık bazda 11,86 olduğu belirtildi.
Açıklamada Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin dahil olduğu bölgede TÜFE'nin aylık yüzde 0,47 arttığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:44 Kaynak: AA
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