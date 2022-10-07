Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi

07.10.2022 20:46

Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Mevlit Kandili, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde coşkuyla idrak edildi.

Edirneliler, kandil dolayısıyla başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Vatandaşlar, Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.

Selimiye Camisi'nin kapsamlı restorasyonu nedeniyle Eski Cami'de düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Program İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un ettirdiği dua ile son buldu.

Kırklareli

Kırklareli'nde de camilerde programlar düzenlendi.

Balkanların ilk camisi Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ellerini dua için açtı.

Hızırbey Cami İmam Hatibi Adem Demircioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu programda, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Mevlit Kandili'ni konu alan vaaz verdi.

Vaazının ardından vatandaşlar namaz kıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Mevlit Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta Rüstem Paşa Cami olmak üzere kentteki pek çok camiyi doldurdu.

YORUMLAR
500
Viyana'da Mevlit Kandili programı düzenlendi Viyana'da Mevlit Kandili programı düzenlendi Mevlit Kandili idrak edildi Mevlit Kandili idrak edildi Kırklareli haberleri | Kırklareli'de Sarı Saltuk Kültür Evi'nin temeli törenle atıldı Kırklareli haberleri | Kırklareli'de Sarı Saltuk Kültür Evi'nin temeli törenle atıldı
Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:06 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un TRT röportajındaki hareketi görenleri şaşırttı
00:30 Üst düzey BBP'li isim istifasını açıkladı: AK Parti'ye oy istemem
23:59 HDP'den siyasette dengeleri değiştirecek 6'lı masa çıkışı
23:21 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin cinsel taciz itirafı stüdyoda şok etkisi yarattı
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 02:32:56. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'da Mevlit Kandili idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement